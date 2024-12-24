«Впервые в истории такие цены»: кофеманам пообещали непростой 2025 год

Глава «Росчайкофе» Чантурия: мы не лишимся кофе, но 2025 год будет непростым

Рекордный рост цен на кофе, достигший 60%, связан как с повышением стоимости сырья, так и с нестабильным курсом валют. Совсем без кофе Россия не останется, но 2025 год обещает быть непростым, рассказал НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

На протяжении последнего года наблюдается рост стоимости сырья, напомнил эксперт.

«У нас сейчас беспрецедентная ситуация, когда арабика и робуста находятся на пиковых значениях одновременно, такого в истории не было», — подчеркнул он.

Помимо этого, нужно учитывать и колебания в курсах валют, так как в России 100% кофе — импортируемый в виде сырья. Третий важный фактор, провоцирующий повышение стоимости, — это высокие кредитные ставки, которые компании закладывают в цены для конечных потребителей.

Чантурия подчеркнул, что цены на кофе в продаже устанавливают магазины, а не производители, применяя свои наценки для заработка. К концу января ситуация может измениться — более точная информация появится после уточнения прогнозов по урожаю в Бразилии. При позитивном сценарии ожидается некоторое уменьшение цен на сырье.

«Мы не лишимся кофе, но надо быть готовыми к тому, что следующий год будет непростым, стоимость кофе будет чувствительно выше», — заключил эксперт.

Напомним, в начале декабря сообщалось, что цены на кофе сорта арабика продолжают увеличиваться на фоне сохраняющихся опасений нехватки предложения на рынке. На этом фоне ожидается снижение объема поставок зерен из Бразилии из-за сильной засухи, с которой страна столкнулась ранее в этом году.

Ранее стало известно, что россияне стали отказываться от молотого кофе в пользу пакетированного.