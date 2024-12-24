Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Впервые в истории такие цены»: кофеманам пообещали непростой 2025 год

Глава «Росчайкофе» Чантурия: мы не лишимся кофе, но 2025 год будет непростым
close
Depositphotos

Рекордный рост цен на кофе, достигший 60%, связан как с повышением стоимости сырья, так и с нестабильным курсом валют. Совсем без кофе Россия не останется, но 2025 год обещает быть непростым, рассказал НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

На протяжении последнего года наблюдается рост стоимости сырья, напомнил эксперт.

«У нас сейчас беспрецедентная ситуация, когда арабика и робуста находятся на пиковых значениях одновременно, такого в истории не было», — подчеркнул он.

Помимо этого, нужно учитывать и колебания в курсах валют, так как в России 100% кофе — импортируемый в виде сырья. Третий важный фактор, провоцирующий повышение стоимости, — это высокие кредитные ставки, которые компании закладывают в цены для конечных потребителей.

Чантурия подчеркнул, что цены на кофе в продаже устанавливают магазины, а не производители, применяя свои наценки для заработка. К концу января ситуация может измениться — более точная информация появится после уточнения прогнозов по урожаю в Бразилии. При позитивном сценарии ожидается некоторое уменьшение цен на сырье.

«Мы не лишимся кофе, но надо быть готовыми к тому, что следующий год будет непростым, стоимость кофе будет чувствительно выше», — заключил эксперт.

Напомним, в начале декабря сообщалось, что цены на кофе сорта арабика продолжают увеличиваться на фоне сохраняющихся опасений нехватки предложения на рынке. На этом фоне ожидается снижение объема поставок зерен из Бразилии из-за сильной засухи, с которой страна столкнулась ранее в этом году.

Ранее стало известно, что россияне стали отказываться от молотого кофе в пользу пакетированного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами