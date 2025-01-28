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В России упали продажи одного вида лакомства

«Нильсен»: из-за роста цен продажи шоколада в России упали почти на 9%
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Shutterstock

Объем продаж шоколада по итогам 2024 года упал в России почти на 9%, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение аналитической компании «Нильсен».

Как отметили в компании, продажи плиток шоколада опустились на 7,1% в натуральном выражении по итогам прошлого года относительно 2023 года, при этом прибыль от продаж шоколада оказалась на 8,3% больше год к году.

Также снизились объемы продажи развесных шоколадных конфет на 8,8%, прибыль от продаж немного сократилась по итогам 2024 года относительно 2023 года — на 0,5%.

В первой половине января газета «Ведомости» со ссылкой на данные маркетинговой компании DSM Group написала, что в России объем продаж препаратов для похудения снизился на 8% относительно 2023 года.

Во вторник в компании GS Group сообщили, что по итогам 2024 года в России было продано около 29,9 млн смартфонов на сумму 721 млрд рублей. Это на 3% меньше, чем годом ранее, в натуральном выражении.

Ранее стало известно, на сколько может сократиться объем продаж автомобилей в России в 2025 году.

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