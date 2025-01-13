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В России впервые за пять лет снизились продажи препаратов для похудения

Продажи средств для похудения сократились в России впервые за пять лет
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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

В России объем продаж препаратов для похудения снизился на 8% относительно 2023 года, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные маркетинговой компании DSM Group.

Уточняется, что показатель снизился впервые за пять лет непрерывного роста. В денежном выражении продажи средств для снижения веса росли с 2019 года. В натуральном выражении показатель перешел к росту с 2021 года, но с января по ноябрь 2024 года он снизился на 1,2% относительно аналогичного периода прошлого года.

В общей сложности, по данным DSM Group, в январе — ноябре 2024 года в аптеках купили 2,3 млн упаковок таких препаратов на сумму в 7,2 млрд руб. По подсчетам маркетингового агентства RNC Pharma, падение в упаковках составило 12,9% за отчетный период.

В августе американские ученые из Йельской школы медицины и Гарвардского университета на конференции Европейского общества кардиологов в Лондоне заявили, что «Оземпик» и другие препараты с семаглутидом, использующиеся для снижения веса, способны замедлить процесс старения и продлить жизнь.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на оземпик.

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