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На Украине обнаружили новые эпизоды в деле Порошенко

Украинские силовики расследуют новые эпизоды в деле Порошенко
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Gleb Garanich/Reuters

На Украине расследуются новые эпизоды государственной измены в деле экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщает украинское издание «Закон и бизнес».

В статье отмечается, что новые эпизоды касаются уплаты налогов в бюджет России, а также факта признания Севастополя российским городом.

19 января сообщалось, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского обсуждают возможность введения санкций в отношении Порошенко.

16 января Порошенко заявил, что не смог покинуть страну для встречи с лидером Европейской народной партии (ЕНП) Манфредом Вебером в Европарламенте. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук объяснил, что Порошенко не выпустили из страны, поскольку он решил выехать позже заявленных им дат командировки.

Ранее Порошенко засняли в куртке за 2 миллиона рублей.

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