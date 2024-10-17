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Набиуллина обозначила сроки масштабного внедрения цифрового рубля

Набиуллина: масштабное внедрение цифрового рубля возможно в середине 2025 года

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Shutterstock

Масштабное внедрение цифрового рубля может начаться в середине 2025 года, заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Ее цитирует ТАСС.

«Мы целимся в середину следующего года, но для этого должна закончиться пилотная стадия успешно. И мы перейдем к массовому внедрению только когда будем уверены, что все работает так, как нужно», — рассказала Набиуллина.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Кроме того, глава ЦБ РФ рассказала о дискуссии по единому платежному QR-коду. По ее словам, регулятор склоняется к тому, что создание такого кода является правильным решением. Более того, уже готовится соответствующий законопроект.

Обсуждение внедрения единого QR-кода для оплаты ведется как минимум с сентября. Набиуллина отмечала, что важно это сделать обязательным к моменту внедрения цифрового рубля.

Ранее ВТБ показал, как будут выглядеть новые операции в цифровых рублях.

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