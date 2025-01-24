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Россиянам объяснили, чем цифровой рубль будет отличаться от криптовалюты

Депутат Кирьянов: цифровой рубль отличается от криптовалюты в ключевых моментах
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Depositphotos

Цифровой рубль не станет новой криптовалютой, так как его курс будет соответствовать обычному рублю и контролироваться государством, объяснил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Такого рода волатильности, как, к примеру, с биткоином, не будет, пообещал он в пресс-центре НСН.

«Цифровой рубль не является криптовалютой, потому что криптовалюта — это инструмент без гарантий государства. Это то, что может быть по-разному воспринято в торговле, волатильность криптовалют очень высока», — подчеркнул Кирьянов.

Он напомнил, как весь мир с удивлением наблюдает за скачками биткоина, который то рекордно растет, то резко снижается, причем прогнозировать его курс крайне сложно. С цифровым рублем такого можно не опасаться — никакие колебания ему не будут страшны, заключил парламентарий.

Напомним, также Кирьянов заверил, что введение цифровых рублей не означает, что в России проведут денежную реформу. По его словам, это будет третья валюта после наличных и безналичных денег, которая будет отличаться надежностью.

Ранее эксперты назвали плюсы использования цифрового рубля в расчетах бюджета.

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