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Четырехдневная рабочая неделя может навредить психике

Врач Баходиров: четырехдневная рабочая неделя может вызвать стресс и демотивацию
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Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Уменьшение продолжительности рабочей недели до четырех дней может значительно повлиять на психику работников, как в позитивном, так и в негативном ключе, заявил в беседе с «Газетой.Ru» Анвар Баходиров, врач-психиатр, нарколог.

«Сокращение рабочих дней способствует улучшению эмоционального здоровья, так как дополнительный выходной дает больше времени для отдыха, общения с близкими, хобби и физической активности. Эти факторы способствуют снижению уровня хронического стресса, эмоционального выгорания и повышению общего качества жизни. Исследования показывают, что люди, имеющие больше времени для восстановления, демонстрируют более высокий уровень креативности и продуктивности, что связано с улучшением когнитивных функций и уменьшением тревожности», — объяснил он.

Однако существует и обратная сторона.

«Для некоторых людей такой график может стать источником стресса из-за необходимости перераспределять задачи на оставшиеся дни. Увеличение нагрузки в течение рабочего дня способно привести к перегрузке и переутомлению, особенно если работодатель стремится сохранить прежние объемы работы. Это может ухудшить концентрацию, повысить уровень раздражительности и снизить мотивацию», — подчеркнул врач.

Кроме того, недостаток структурированного времени в дополнительные выходные дни может неблагоприятно сказываться на психике людей с предрасположенностью к тревожно-депрессивным расстройствам.

«Таким образом, влияние четырехдневной рабочей недели на психическое здоровье зависит от баланса между рабочей нагрузкой, индивидуальными особенностями человека и его способностью эффективно использовать свободное время», — резюмировал он.

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