Эксперт спрогнозировал снижение курса рубля на конец января

Курс евро в последние дни падал по отношению к рублю, что, среди прочего, связано с экономическими проблемами еврозоны. К концу января рубль может начать снижаться, рассказал RT частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

Укрепление рубля, по мнению эксперта, обеспечивает благоприятное внешнеторговое сальдо России, так как при положительном сальдо выше $10 млрд нацвалюта укрепляется. Кроме того, в странах ЕС снижается деловая активность, политическая ситуация нестабильная, а это также отражается на курсе евро.

«Например, усиление позиций крайне правых партий в Европарламенте вызывает опасения относительно возможных выходов из ЕС или еврозоны, что негативно сказывается на курсе евро», — пояснил аналитик.

Пока четких прогнозов о дальнейшем падении евро эксперты не дают, но уже ожидается, что после завершения налоговых выплат в январе курс рубля может начать снижаться по отношению к европейской валюте, заключил Сидоров.

До этого директор департамента операций на финансовых рынках «Русского стандарта» Максим Тимошенко спрогнозировал, что курс доллара в последнюю неделю января составит 99-101 рубль, евро — 104-106 рублей. Рубль, по его словам, находится на устойчивых позициях.

Ранее сообщалось, что доллар вдвое популярнее у россиян, чем евро.