Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт спрогнозировал снижение курса рубля на конец января

Инвестор Сидоров: в конце января рубль начнет снижаться
close
Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

Курс евро в последние дни падал по отношению к рублю, что, среди прочего, связано с экономическими проблемами еврозоны. К концу января рубль может начать снижаться, рассказал RT частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

Укрепление рубля, по мнению эксперта, обеспечивает благоприятное внешнеторговое сальдо России, так как при положительном сальдо выше $10 млрд нацвалюта укрепляется. Кроме того, в странах ЕС снижается деловая активность, политическая ситуация нестабильная, а это также отражается на курсе евро.

«Например, усиление позиций крайне правых партий в Европарламенте вызывает опасения относительно возможных выходов из ЕС или еврозоны, что негативно сказывается на курсе евро», — пояснил аналитик.

Пока четких прогнозов о дальнейшем падении евро эксперты не дают, но уже ожидается, что после завершения налоговых выплат в январе курс рубля может начать снижаться по отношению к европейской валюте, заключил Сидоров.

До этого директор департамента операций на финансовых рынках «Русского стандарта» Максим Тимошенко спрогнозировал, что курс доллара в последнюю неделю января составит 99-101 рубль, евро — 104-106 рублей. Рубль, по его словам, находится на устойчивых позициях.

Ранее сообщалось, что доллар вдвое популярнее у россиян, чем евро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами