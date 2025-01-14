Доллар оказался вдвое популярнее у россиян, чем евро

«Русский Стандарт»: россияне в 2024 году вдвое чаще обменивали доллары, чем евро

Россияне в 2024 году обменивали доллары в 2,4 раза чаще, чем евро, свидетельствуют результаты исследования банка «Русский Стандарт», поступившие в распоряжение «Газеты.Ru».

В 2024 году средний чек одной валютообменной операции с долларами составил $625, а с евро — €534.

Как и годом ранее, в 2024 году наличную иностранную валюту чаще продавали, чем покупали: в обменниках число продаж американских долларов превысило число покупок на 24%, в случае евро эта разница составила 42%.

Продажи лидировали также в валютообмене долларов через мобильное приложение, как и в 2023 году. По данным банка, в 2024-м безналичные доллары продавали на 26% чаще, чем покупали. Евро в онлайне продавали на 20% чаще, чем приобретали — в отличие от 2023-го, когда число покупок превалировало над числом продаж.

«В первый месяц после Нового года ожидаем, что доллар будет стоить 100–105 рублей, евро — 105–110 рублей, юань — 13,5–14 рублей. Текущая ключевая ставка (21%) остается высокой и продолжает оказывать поддержку курсу рубля, но основным фактором, определяющим курс национальной валюты, остается экспортно-импортный баланс. На курс национальной валюты в предстоящем году продолжат оказывать наибольшее влияние геополитическая обстановка, санкционная риторика, денежно-кредитная политика ЦБ, а также ситуация с бюджетными расходами», — отметил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По его оценке, во втором квартале доллар будет стоить 101–106 рублей, евро — 106–111 рублей, юань — 13,75–14,25 рубля, в третьем квартале — 103–108 рублей, 108–113 рублей и 14–14,5 рубля соответственно, а в четвертом квартале — 105–110 рублей, 109–114 рублей и 14,25–14,75 рубля.

13 января доллар стоил больше 102 рублей, евро — 105 рублей, а юань — 13 рублей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсами доллара и евро в 2025 году.