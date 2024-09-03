Россиянам рассказали, почему водка так опасна

Водка — это далеко не самый полезный продукт, и чрезмерное ее употребление может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом заявил эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Олег Сикорский в интервью «Ленте.ру».

По словам врача, водка является одним из самых опасных видов алкоголя из-за высокого содержания этилового спирта. Это вещество негативно воздействует на организм и способствует развитию алкогольной зависимости. «Этиловый спирт затрагивает множество систем организма, включая нервную, сердечно-сосудистую, печень, иммунитет и почки. Риск инфаркта и инсульта значительно увеличивается», — пояснил Сикорский.

Он отметил, что безопасной дозы водки не существует. Закуска или разбавление напитка соками не делают его менее вредным, так как негативное влияние этилового спирта сохраняется.

Кроме того, сочетание водки с едой может даже усугубить вред, так как часто закуски содержат много жиров, что может привести к ожирению, язвам желудка, циррозу печени и заболеваниям поджелудочной железы.

Сикорский также предостерег от покупки дешевой и некачественной водки, так как это повышает риск употребления суррогатов, что может быть опасно для жизни.

Ранее ученые выяснили, как умеренное потребление алкоголя влияет на людей старше 60 лет.