Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван сектор российской экономики с существенным дефицитом кадров

«Интерфакс»: российскому сельскому хозяйству не хватает больше 200 тысяч человек
close
Виталий Аньков/РИА Новости

В агропромышленном комплексе России дефицит кадров составил более 200 тысяч человек, написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на проект рекомендаций парламентских слушаний на тему «Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса: законодательные основы, роль государства и бизнеса».

В соответствии с этим документом, в некоторых сегментах отрасли нехватка работников составляет около 50%. Отмечается, что агропромышленному комплексу в России требуется в первую очередь высокопрофессиональные специалисты, владеющие современными технологиями, поскольку эта отрасль стремительно становится более технологичным.

Также в документе подчеркивается, что если число кадров в сельском хозяйстве в 2017 составляло 4,46 млн человек, то в 2023 году — 4,2 млн.

В середине осени российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым сообщил, что показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в 2024 году в России оказались выполнены.

Ранее российские ученые узнали, как климат изменит сельское хозяйство к середине века.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами