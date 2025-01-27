Назван сектор российской экономики с существенным дефицитом кадров

«Интерфакс»: российскому сельскому хозяйству не хватает больше 200 тысяч человек

В агропромышленном комплексе России дефицит кадров составил более 200 тысяч человек, написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на проект рекомендаций парламентских слушаний на тему «Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса: законодательные основы, роль государства и бизнеса».

В соответствии с этим документом, в некоторых сегментах отрасли нехватка работников составляет около 50%. Отмечается, что агропромышленному комплексу в России требуется в первую очередь высокопрофессиональные специалисты, владеющие современными технологиями, поскольку эта отрасль стремительно становится более технологичным.

Также в документе подчеркивается, что если число кадров в сельском хозяйстве в 2017 составляло 4,46 млн человек, то в 2023 году — 4,2 млн.

В середине осени российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым сообщил, что показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в 2024 году в России оказались выполнены.

Ранее российские ученые узнали, как климат изменит сельское хозяйство к середине века.