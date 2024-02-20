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Российские ученые узнали, как климат изменит сельское хозяйство к середине века

IEEE Access: глобальное потепление угрожает 40% пастбищ и пашен во всем мире

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Российские ученые из университета Сколтех, Института географии РАН и других научных учреждений изучили, как изменение климата к 2050 году повлияет на пригодность сельскохозяйственных земель и глобальное производство продовольствия. Исследование опубликовано в научном журнале IEEE Access.

Специалисты прогнозируют, что к середине столетия глобальный спрос на провизию увеличится на 110%. При этом сегодня около 40% пашен и пастбищ оказалось под угрозой из-за повышения средней температуры на планете и других факторов.

Исследователи использовали алгоритмы машинного обучения для анализа различных климатических моделей.

«Мы получили модель, которая с хорошей точностью предсказывает то, что происходит сейчас, и использовали эту модель для прогнозирования того, что произойдет в 2050 году, используя собранные данные моделей.

Мы не можем сказать, что это будет так на 100%, потому что это зависит от множества параметров — например, типа земель и эрозии почвы. Мы можем лишь прогнозировать тенденции в зависимости от разных сценариев развития климата и привлекать внимание людей к выработке стратегии будущего уже сегодня», — отметил ведущий автор исследования Валерий Шевченко.

Ученые пришли к выводу, что через 25 лет количество пахотных земель на планете увеличится, но сместится на север, а некоторые эксплуатируемые в настоящее время сельскохозяйственные регионы могут потребовать больше воды для орошения.

Авторы подчеркивают, что их выводы согласуются и дополняют рекомендации Межправительственной группы экспертов по изменению климата, которые подчеркивают важность детальных региональных оценок для адаптации к изменчивости климата и обеспечения поставок продовольствия.

Ранее ученые предупредили об обширных нашествиях саранчи из-за изменения климата.

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