Спрос на новостройки в Москве резко упал

Риелтор Сырцов: спрос на строящееся жилье в Москве упал почти на 13% в 2024 году

По итогам 2024 года в Москве было заключено 86,8 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) на покупку строящегося жилья (-12,7% к 2023 году), рассказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Однако покупательская активность просела лишь по сравнению с рекордным 2023 годом. В свою очередь, относительно 2022 года спрос вырос на 19,4%, 2021 года — на 3%, 2020 года — на 20,2%. В массовом сегменте в 2024 году совершено 28,6 тыс. сделок по ДДУ (-31,1% год к году), в бизнес-классе — 24,9 тыс. сделок (-3,1%), в премиум-классе — 6,2 тыс. сделок (+31,9%), в элитном сегменте — 632 сделки (+88,1%), в Новой Москве — 26,4 тыс. сделок (-2,9%)», — отметил Сырцов.

По его словам, число сделок в минувшем году сократилось в массовом сегменте, бизнес-классе и Новой Москве из-за сворачивания льготной ипотеки под 8% с 1 июля и дорогими рыночными кредитами (средняя ставка по рыночной ипотеке в конце 2024 года превышала 25%. — «Газета.Ru»). Сырцов подчеркнул, что особенно резко покупательская активность просела в массовом сегменте, который наиболее сильно зависит от ипотеки. В бизнес-классе многие клиенты переориентировались на рассрочки, а Новая Москва успешно конкурировала за покупателей с Подмосковьем за счет активного развития инфраструктуры, уточнил эксперт. По его словам, при этом многие обеспеченные клиенты в непростых экономических условиях предпочитают вкладываться не в депозиты, а в недвижимость, поэтому в премиальном и элитном сегментах наблюдался высокий спрос покупателей.

Исследование было проведено в январе.

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