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Сельскому хозяйству России не хватает больше 200 тысяч человек

«Интерфакс»: агропрому РФ не хватает больше 200 тысяч человек
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В сельском хозяйстве РФ не хватает больше 200 тысяч человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект рекомендаций парламентских слушаний на тему «Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса: законодательные основы, роль государства и бизнеса».

В документе указано, что дефицит специалистов в отрасли в последние годы стал одной из ключевых проблем. Кроме того, в агропромышленном комплексе (АПК) наблюдается устойчивая тенденция на снижение численности работников. Так, в 2017 году этот показатель был равен 4,46 млн человек, а в 2023 году — 4,2 млн человек. Сокращение кадров негативно влияет на потенциал и развитие отрасли промышленного хозяйства, говорится в документе.

«По данным за 2023 год, в агропромышленном комплексе не хватает более 200 тысяч человек. В различных сферах АПК недостает от 30% до 50% работников», — говорится в проекте рекомендаций.

До этого эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов заявлял, что наиболее мигрантозависимыми сферами в 2025 году станут: производственный сектор, сельское хозяйство и строительная сфера.

Ранее стало известно, когда появятся первые выращенные в России бананы.

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