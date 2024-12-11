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Названы три сферы, которые будут остро нуждаться в трудовых мигрантах в 2025 году

Эксперт Кладов: сельское хозяйство и производство остро нуждаются в мигрантах

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Александр Кряжев/РИА Новости

Наиболее мигрантозависимыми сферами в 2025 году станут: производственный сектор, сельское хозяйство и строительная сфера. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Кладов, эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис».

«В строительной отрасли в течение 2024 года нехватка квалифицированных специалистов стабильно развивалась. Улучшение ситуации в 2025 году прогнозировать сложно, дефицит, вероятно, продолжит расти. Уже сегодня дефицит кадров в строительной отрасли наблюдается практически на всех позициях: от квалифицированных специалистов до рядовых оконщиков, монолитчиков и штукатуров», — отметил он.

Серьезная нехватка кадров в производственном секторе начала проявляться еще в начале 2024 года. В тот период 85 процентов российских компаний, работающих в этой области, столкнулись с проблемой нехватки сотрудников. Аналитик прогнозирует, что в следующем году эта негативная тенденция будет усиливаться, и дефицит рабочих рук затронет уже 95 процентов отечественных предприятий.

«Наиболее серьезные проблемы с кадрами в последние годы наблюдаются в сельском хозяйстве. Еще в 2022 году нехватка рабочей силы в данной отрасли оценивалась примерно в 240 тысяч человек. В следующем году дефицит квалифицированных специалистов в этой области может достигнуть около 300 тысяч человек», — подчеркнул эксперт.

Согласно мнению аналитиков «Мигрант Сервис», в будущем зарплаты в секторах, испытывающих нехватку рабочей силы, будут продолжать увеличиваться. Однако темпы этого роста будут зависеть от интенсивности и продолжительности оттока иностранных работников. Эксперты уверены, что повышение заработных плат будет вызвано не только сокращением числа мигрантов, но и рядом других факторов.

«Во-первых, ожидается рост инфляции. Во-вторых, произойдет индексация заработных плат в связи с увеличением спроса на кадры со стороны малого и среднего бизнеса. Для привлечения новых сотрудников компании будут вынуждены повышать зарплаты, учитывая как инфляционные процессы, так и необходимость индексации уровня оплаты труда», — сказал эксперт.

Согласно оценкам специалистов компании «Мигрант Сервис», рост заработных плат может продолжиться в следующих категориях, если наблюдается значительный отток мигрантов из страны: курьеры — 155 тысяч рублей; рабочие на производстве — 147 тысяч рублей; водители — 136 тысяч рублей; строители — 130 тысяч рублей.

Ранее выяснилось, что россияне хотят зарабатывать в 2025 году шестизначную сумму.

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