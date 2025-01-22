Российские таксисты попросили власти о помощи

Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой запустить программу льготного лизинга автомобилей для предприятий отрасли, за счет чего можно было бы справиться с последствиями высоких ставок, пишет газета «Ведомости», в распоряжение которой попал соответствующий документ.

Как отмечается в письме, речь идет о потребности в 7,3 млрд рублей. Такую сумму рассчитали исходя из того, что для достижения целевой рентабельности 6%-7% ставка лизинга не должна превышать 18%, что значительно ниже, чем в текущих условиях.

По оценкам НСТ, на лизинговые платежи уходит больше всего денег средних по размеру (100-120 машин) таксопарков. За прошлый год размер лизинговых платежей вырос на 30%-50%, в результате рентабельность машины, взятой в лизинг, стала отрицательной.

Во второй половине декабря глава платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов сообщил, что средний доход таксистов в Москве в первой половине декабря составил 172 тысячи рублей.

По его словам, за отчетный период доход таксистов повысится до 50% за счет традиционного увеличения спроса на подобные услуги в конце года, заработок этой категории работников может составить в среднем по итогам декабря примерно 183 тысячи рублей.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на такси.