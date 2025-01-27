Увеличилось число россиян, обращающих внимание на название бренда

В России количество покупателей, обращающих внимание при покупке товара на бренд или производителя, выросло до 27% осенью 2024 года относительно осени 2023 года, когда таковых покупателей было лишь12%, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные опроса компании Б1 (ранее российское подразделение EY).

Согласно исследованию, доля таких покупателей оказалась выше в возрастной группе от 18 до 34 лет (32–33%) и в группе с доходом более 150 000 руб. на члена семьи в месяц (48%).

В октябре интернет-издание РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании NF Group написало, что с начала 2023 года в России появилось 16 новых иностранных брендов. Согласно данным NF Group, такое число стало рекордным за последние четыре года. В 2019 году в стране появились 26 новых брендов, в 2020 — 13, в 2021 — 15, в 2022 — всего 11 брендов.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета АСИ в режиме видеоконференции призвал российские бренды выходить на зарубежные рынки.

Ранее были названы основные покупатели российского мороженого.