Стало известно, сколько новых брендов появилось в РФ с начала года

С начала 2023 года в России появилось 16 новых иностранных брендов, пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании NF Group.

Согласно данным NF Group, такое число стало рекордным за последние четыре года. В 2019 году в стране появились 26 новых брендов, в 2020 — 13, в 2021 — 15, в 2022 — всего 11 брендов.

Отмечается, что в основном на российский рынок заходят турецкие бренды одежды и обуви.

В компании отметили, что по состоянию на конец первого квартала 2022 года о своем уходе с российского рынка заявили 23 иностранных компании. Еще 34 компании провели ребрендинг и передали бизнес другим участникам рынка.

До этого Минпромторг сообщал, что за девять месяцев 2023 года доля новых российских автомобилей и автобусов достигла на рынке 50%. Среди них легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы отечественного производства.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.