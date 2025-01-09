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Названы основные покупатели российского мороженого

Агроэкспорт: доходы России от экспорта мороженого выросли на 15 %
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Unsplash

Россия нарастила доходы от экспорта мороженого в январе — ноябре 2024 года на 15% относительно аналогичного периода годом ранее, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитиков центра «Агроэкспорт».

За отчетный период российские поставщики заработали $55 млн от продаж этого лакомства.

Главными импортерами российского мороженого стал Казахстан, который занимает 35% от всех поставок. На втором месте Белоруссия с 18%, третья — Монголия с 11%.

В натуральном выражении экспорт российского мороженого за первые одиннадцать месяцев 2024 года составил 14 тысяч тонн. В сравнении с тем же периодом за год до этого показатель увеличился на 11%.

В первой половине октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на экспортном форуме «Сделано в России» сообщил, что основной объем российского экспорта приходится на дружественные страны, включая Индию и Китай. Он уточнил, что доля поставок в дружественные государства достигла 86% от общего объема отечественного экспорта. За последние четыре года этот показатель вырос примерно на треть.

Ранее было названо самое популярное мороженое у россиян.

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