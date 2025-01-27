Назван способ преодоления энергетического кризиса в Приднестровье

Крупнейшие нефтегазовые венгерские компании MOL и MVM могут привлечь для преодоления энергетического кризиса в Приднестровье, пишет газета «Коммерсантъ». со ссылкой на сообщение неназванных источников.

Как сообщил один из собеседников издания, государственная российско-молдавская энергокомпания «Молдовагаз» обсуждает с предприятиями из Венгрии вопрос возможных закупках газа для Приднестровья. Речь идет о поставках до конца марта — начала апреля, при этом вероятные маршруты и цену поставок еще не сообщают. Источник сообщил, что Приднестровье нуждается в трех кубометрах газа ежедневно.

Как отметили в аналитической записке ВШЭ, свободных объемов топлива ни у MO, ни у MVM нет, топливо для Приднестровья необходимо будет дополнительно приобретать по высокой цене.

На прошлой неделе госсекретарь молдавского министерства энергетики Константин Боросан сообщил, что власти Молдавии сделали Приднестровью предложение закупать газ на Европейской фондовой бирже по рыночной цене. В ответ на это руководство непризнанной республики согласилось осуществлять закупки через компанию «Молдовагаз».

Ранее в Приднестровье рассказали, сколько газа осталось в республике.