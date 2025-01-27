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Российскому промышленному сектору предрекли волну банкротств

ЦМАКП: предприятия в России находятся под угрозой банкротств
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Depositphotos

Российский промышленный сектор находится под угрозой масштабного скачка корпоративных банкротств, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на аналитическую записку экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Как отмечают аналитики, более чем у 20% предприятий обрабатывающей промышленности в России нагрузка процентных платежей на прибыль в конце предыдущего года оказалась на рискованном уровне — превышала 2/3 от доналоговой прибыли (EBIT). Годом ранее этот показатель был вдвое меньше, почеркнули в ЦМАКПе. Самое плохое положение сложилось у компаний занятых в транспортном машиностроении.

В первой половине декабря президент транспортной компании «Итеко» Евгений Бабаев сообщал, что около 30% российских грузовых автоперевозчиков в 2025 году могут обанкротиться.

Он отмечал, что у крупных участников рынка рентабельность составит -17%. В такую ситуацию компании попали из-за резкого роста издержек, которые составляют уже 11%.

Ранее эксперты рассказали как избавиться от долгов и сколько стоит банкротство.

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