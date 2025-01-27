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Минприроды заявило о невозможности покупки месторождения полезных ископаемых на «Авито»

Минприроды: месторождение полезных ископаемых на Авито купить нельзя
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Depositphotos

Российское законодательство не предусматривает продажу лицензий на месторождения полезных ископаемых на интернет-площадках, подобных «Авито». Об этом ТАСС разъяснили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Корреспондент агентства обнаружил на платформе «Авито» ряд объявлений по продаже месторождений полезных ископаемых, в частности, россыпного золота, алмазов и фосфоритов. В объявлениях указывается, что продаются либо компании, которые владеют лицензией, либо доли в таких компаниях, а не сами лицензии.

В Минприроды отметили, что, в соответствии с законом «О недрах», компании не могут продавать лицензии на пользование недрами другим лицам.

12 января сообщалось, что якутский министр туризма Тимур Ханды похвастался, что региональные предприниматели обладают такой деловой хваткой, что смогли продавать даже снег. Как отметило «Торбозное радио», поводом для радости министра стало шуточное объявление на «Авито», которое тот воспринял буквально.

Ранее «дочка» Газпромбанка приобрела часть акций «Южуралзолота».

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