Якутский министр похвастался выгодной продажей «чистейшего снега в жидком виде»

Якутский министр туризма Тимур Ханды похвастался, что региональные предприниматели обладают такой деловой хваткой, что смогли продавать даже снег. Как отметило «Торбозное радио», поводом для радости министра стало шуточное объявление на Авито, которое тот воспринял буквально.

В конце декабря 2024 года неизвестный предложил желающим приобрести «наичистейший снег из лесов Якутии в жидком виде по 200 рублей за кг», выставив такое объявление на платформе.

«Для нас это как-то необычно, но для человека, который никогда не видел снег, с Африки, с других южных мест… они покупают», — прокомментировал эту публикацию Ханды.

Чем подтверждается информация о том, что услугами продавца снега в жидком виде кто-то воспользовался, министр не упомянул.

До этого в Якутии состоялся шестой забег на полюсе холода при температуре до -50°C. В ходе мероприятия медики и спасатели дважды помогли китайскому туристу, который сначала не справился с управлением автомобилем, а затем чуть не замерз.

Ранее водителям рассказали, как не застрять на автомобиле в сугробе.