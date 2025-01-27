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Италия и Саудовская Аравия заключили соглашения на $10 млрд

Мелони: Италия и Саудовская Аравия подписали соглашения на $10 млрд
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Yara Nardi/Reuters

Италия и Саудовская Аравия подписали соглашения на $10 млрд в различных областях, заявила находящаяся с визитом в Эр-Рияде премьер-министр Джорджа Мелони. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава правительства отметила, что Италия и Саудовская Аравия имеют совместные интересы в инфраструктуре, энергетическом сотрудничестве, технологических инновациях, оборонной сфере, научных исследованиях, агросекторе, спорте, туризме, развитии культурного и археологического наследия.

Мелони подчеркнула, что у стран есть общее желание поднять двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства. Она назвала подписание соглашений на $10 млрд «необычайным скачком», который оба государства обязались совершить в будущей совместной работе, и первым шагом в реальном сотрудничестве.

22 декабря Мелони назвала слухами сообщения о том, что новая администрация Соединенных Штатов будет требовать от Североатлантического альянса увеличить траты на оборону до 5%.

Ранее премьер Италии рассказала о своих отношениях с Илоном Маском.

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