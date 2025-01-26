В Грузии назвали РФ специфическим партнером, но поддержали бизнес-сотрудничество

Министр экономики и вице-премьер-министр Грузии Леван Давиташвили выступил в поддержку создания бизнес-ассоциаций с РФ. Торговое сотрудничество с Россией он прокомментировал в эфире радио «Коммерсантъ», передает «Sputnik Грузия».

«Мы считаем Россию важным партнером, хотя это специфический партнер из-за множества ограничений и политических предпосылок. Мы знаем, что у нас есть красные линии в политической части, но у нас есть торгово-экономические отношения с ними», — пояснил Давиташвили.

По словам министра, координировать действия с организованным бизнесом гораздо проще, а потому он приветствует создание любых совместных ассоциаций с РФ. Заявление чиновника последовало после огласки планов о создании российско-грузинской ассоциации предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, в том числе виноделием.

До этого мэр Тбилиси Каладзе заявил, что Грузия открыта для любого бизнеса, включая российский. Так он прокомментировал открытие пунктов Ozon в стране.

Ранее в МИД РФ выразили уверенность, что Грузия не станет «игрушкой» Запада.