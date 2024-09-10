Мэр Тбилиси высказался о начале работы Ozon в Грузии

Грузия готова принять на своей территории любой иностранный бизнес, в том числе и российский, заявил мэр Тбилиси, комментируя открытие филиала маркетплейса Ozon в республике. Его цитирует ТАСС.

«Любой человек, компания, в том числе российская, которая не под санкциями, могут войти в страну, заниматься бизнесом, трудоустраивать людей. Я не вижу никаких проблем в связи с этим», — высказался глава грузинской столицы.

Ozon запустил продажи в Грузии 10 сентября. Согласно заявлению компании, на первом этапе доставка товаров займет около двух недель. При этом ассортимент включает в себя свыше 50 млн товаров разных категорий. Грузия стала седьмой страной за пределами РФ, в которой открылся филиал маркетплейса. В настоящее время интернет-магазин осуществляет доставку товаров также в Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

В августе Грузия отчиталась о соблюдении антироссийских санкций. Минфин страны сообщил, что с 2022 года таможня не пропустила в РФ более 2 тыс. единиц товаров, внесенных в санкционные списки. При этом отмечается, что Тбилиси не вводил собственных санкций против России.

Ранее ЦИК Грузии пожаловался на угрозы в преддверии выборов.