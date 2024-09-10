Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мэр Тбилиси высказался о начале работы Ozon в Грузии

Мэр Тбилиси Каладзе: Грузия открыта для любого бизнеса, включая российский

close
Максим Богодвид/РИА Новости

Грузия готова принять на своей территории любой иностранный бизнес, в том числе и российский, заявил мэр Тбилиси, комментируя открытие филиала маркетплейса Ozon в республике. Его цитирует ТАСС.

«Любой человек, компания, в том числе российская, которая не под санкциями, могут войти в страну, заниматься бизнесом, трудоустраивать людей. Я не вижу никаких проблем в связи с этим», — высказался глава грузинской столицы.

Ozon запустил продажи в Грузии 10 сентября. Согласно заявлению компании, на первом этапе доставка товаров займет около двух недель. При этом ассортимент включает в себя свыше 50 млн товаров разных категорий. Грузия стала седьмой страной за пределами РФ, в которой открылся филиал маркетплейса. В настоящее время интернет-магазин осуществляет доставку товаров также в Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

В августе Грузия отчиталась о соблюдении антироссийских санкций. Минфин страны сообщил, что с 2022 года таможня не пропустила в РФ более 2 тыс. единиц товаров, внесенных в санкционные списки. При этом отмечается, что Тбилиси не вводил собственных санкций против России.

Ранее ЦИК Грузии пожаловался на угрозы в преддверии выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами