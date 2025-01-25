Глава минфина Британии призвала вдохновляться настроем Трампа

Глава минфина Британии Ривз считает, что страна может поучиться у Трампа

Великобритания может поучиться у президента США Дональда Трампа, который продвигает американскую повестку. Такую точку зрения в интервью The Times высказала министр финансов Соединенного Королевства Рэйчел Ривз.

«Думаю, нам нужен более положительный настрой... Я также дала понять это бизнесу и сказала, что никто, кроме нас, не будет выступать в защиту Британии», — заявила Ривз.

Она добавила, что говорить так было «не совсем по-британски». Министр отметила, что у Британии есть преимущества в сферах ИИ, чистой энергетики и технологиях, о которых нужно «кричать на каждом углу». Для развития страна должна прекратить тормозить и за счет «жизненной энергии» вернуть инвестиции и обеспечить экономический рост.

При этом, по мнению Ривз, действия США не направлены против Великобритании.

«Президент Трамп обеспокоен из-за стран, которые постоянно сохраняют крупное положительное сальдо в торговле с США... И я могу понять эти опасения, однако Британия не является их причиной», — пояснила министр.

Три дня назад газета The Times со ссылкой на источники написала, что высокопоставленные офицеры Великобритании выступают против обещанного Трампом скорого урегулирования конфликта на Украине..

Ранее в Британии назвали главную ошибку Запада по украинскому вопросу.