Первый зампред Набиуллиной уходит из ЦБ

Первый заместитель председателя Центробанка России Ольга Скоробогатова покидает свой пост с 2 декабря 2024 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Отмечается, что Скоробогатова приняла решение продолжить карьеру «вне Банка России».

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Скоробогатова — один из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в Российской Федерации.

Как сообщает «Интерфакс», директор департамента информационных технологий Банка России Зульфия Кахруманова с 2 декабря назначена заместителем председателя Центробанка РФ.

Скоробогатова пришла в ЦБ РФ в 2014 году из Росбанка, где с 2003 года работала над проектами, связанными с розничным бизнесом и IT-системами.

21 ноября глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что замедление темпов инфляции остается главным приоритетом, поэтому и бюджет, и денежно-кредитная политика направлены на снижение уровня цен в стране.

Ранее Набиуллина заявила о переломной точке для экономики России.