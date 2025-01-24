ЦБ: российский бизнес приготовился к ускорению инфляции

ЦБ сообщил о готовности бизнеса к инфляции в 2025 году в размере 10,7%

При составлении годовых планов российский бизнес в среднем предсказывает уровень инфляции на уровне 10,7% по итогам 2025 года. Такие данные содержатся в январском мониторинге предприятий, опубликованном Банком России.

В октябре прошлого года регулятор ожидал, что инфляция в 2025 году снизится до 4,5-5%, однако, как отмечается в текущем документе, прогноз нуждается в корректировке. Обновленные данные будут представлены 14 февраля, когда пройдет заседание совета директоров Центробанка, на котором будет приниматься решение о ключевой процентной ставке.

Согласно данным Росстата, в прошлом году инфляция составила 9,52%. Это говорит о том, что российские компании готовятся к потенциальному ускорению инфляции и не удивятся, если она превысит прогноз Центробанка вдвое, как это произошло в течение последних 12 месяцев.

До этого в ЦБ заявили, что ключевая ставка должна длительное время быть значительно выше инфляции, чтобы сберечь дополнительные доходы граждан.

20 января бывший министр-экономики Андрей Нечаев сообщил, что Банк России не может остановить инфляцию, повышая ключевую ставку. По его словам, ужесточение денежно-кредитной политики, безусловно, окажет определенный антиинфляционный эффект, но оно влияет лишь на часть экономики.

Ранее Центробанк объяснил ускорение инфляции выше прогноза.