В РФ сообщили об истощении рынка антиквариата и объектов искусства

Глава международной и крупнейшей в России площадки онлайн-торгов искусством Bidspirit Александр Киселевский рассказал РБК, что в 2025 году российскому рынку объектов искусства грозит «истощение» на фоне санкций и изоляции от международных коллекционеров.

По его словам, наиболее ценные экспонаты попадали на российские аукционы из-за границы, тогда как большинство значимых произведений живописи и декоративно-прикладного искусства исторически входят в состав российского музейного фонда.

Киселевский уточнил, что какие-то экспонаты остаются в частных коллекциях и семейных собраниях, в результате чего могут оказаться на рынке.

«Но уже сейчас многие арт-дилеры жалуются на истощение рынка, будь то нумизматика, антикварная книга или филателия», — добавил он.

Глава аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров заявил, что уже сейчас спрос на коллекционные предметы сильно опережает предложение. По его словам, из-за логистических проблем количество привозимых из-за рубежа предметов искусства и антиквариата упало в разы.

До этого издание Life со ссылкой на Shot сообщало, что певица Алла Пугачева попыталась вывезти за границу антиквариат, который хранится в ее подмосковном замке в Грязи.

Ранее мужчина нашел на свалке картину и продал ее за $33 тысячи.