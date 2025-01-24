В РАН предложили реформировать зарплаты чиновников с оглядкой на Сингапур

В РАН предложили провести реформу зарплат чиновников по образцу Сингапура

Философы и экономисты из институтов РАН и университета имени Плеханова предлагают реформировать систему оплаты труда российских чиновников, взяв за основу сингапурскую модель. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статью ученых.

«Можно использовать новый подход к стимулированию труда чиновников — «сверху вниз», то есть последовательный переход от коллективного к индивидуальному премированию «по результатам», — говорится в материале.

Выплачивать премии предлагается из некоего общего премиального фонда, который будет пополняться за счет профицита регионального консолидированного бюджета.

Таким образом, считают эксперты, можно будет решить проблему с низкими заработными платами у госслужащих в регионах и повысить эффективность управления субъектами.

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