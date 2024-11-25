Эффективный механизм. Как в России проходит реформа системы госуправления

В России продолжается административная реформа госаппарата. Согласно октябрьскому указу президента, она призвана, среди прочего, совершенствовать вопросы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов. Как рассказала заведующая кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук, доцент Ольга Панина, делать это предполагается, в первую очередь, за счет сокращения числа «территориальных» чиновников на 10%.

Государственное управление в настоящее время является одной из основных областей управления в стране и мире, поскольку оно, с одной стороны обеспечивает исполнение государственных функций и оказание государственных услуг гражданам, а с другой стороны - используя самые разнообразные инструменты управления и регулирования, управляет всеми сферами жизнедеятельности общества. Это обуславливает ориентацию всей системы государственного управления на социально – экономическую эффективность и результативность. Именно наличие социально – экономической эффективности, как одно из основных критериев функционирования системы государственного управления в условиях постоянно меняющихся факторов внешней и внутренней среды, обуславливает необходимость постоянного ее совершенствования.

В Российской Федерации административная реформа (реформа системы государственного управления) проводится поэтапно уже не первое десятилетие. По сути своей она на всех этапах проведения всегда была направлена на формирование эффективной системы государственного управления за счет ее оптимизации. Составляющими элементами административной реформы традиционно являются: устранение избыточных и дублирующих функций органов управления и построение на этой основе обновленной системы органов государственной власти и управления и создание эффективного механизма реализации этих функций на основе использования таких инструментов и принципов как информационная открытость и использование всех технологических достижений, включая цифровизацию государственного управления, что, в конечном итоге должно привести к повышению качества оказания государственных услуг.

Инструментами реализации административной реформы является в первую очередь реформа государственной службы, поскольку эффективность и результативность функционирования системы государственного управления определяется работой государственных служащих. В ходе реформы государственной службы меняются и совершенствуются принципы подбора кадров, найма и продвижения, и расстановки кадров государственных служащих, что сопровождается изменением структуры и функций органов государственной власти и управления, а также изменение принципов финансирования органов государственного управления.

Указом президента №922 от 29.10.2024 «О дополнительных мерах по совершенствованию оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов (органов) федеральных государственных органов, аппаратов федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов, управлений Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъектах Российской Федерации» был запущен очередной этап реформы государственной службы, а точней реформы государственного аппарата, в рамках модернизации исполнительной власти.

Указом закреплено требование оптимизации численности и совершенствование оплаты труда федеральных государственных служащих и необходимость рассмотрения руководителями федеральных государственных органов в двухмесячный срок вопроса целесообразности сокращения предельной штатной численности гражданских служащих их территориальных органов. Определен срок рассмотрения правительством Российской Федерации предоставленных предложений со стороны руководителей федеральных органов - 31.03.2025 г.

Указ закрепляет за руководителями федеральных органов власти возможность повышения оплаты труда госслужащих территориальных органов за счет оптимизации штатной численности территориальных органов не менее чем на 10%. Предполагается, что данная мера должна мотивировать руководителей федеральных государственных органов оптимизировать организационную структуру. Оптимизация позволит более эффективно использовать ресурсы, улучшить взаимодействие между подразделениями и повысить общую результативность работы.

В данный момент правительство приступило к проработке комплексного плана реализации указа. Ответственным за исполнение назначен вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, который уже поручил Минфину отработать все предложения ФОИВ для определения единого подхода к оптимизации организационной структуры территориальных органов. По поручению Дмитрия Григоренко до конца 2024 года министерства и ведомства должны представить предложения по оптимизации организационной структуры их территориальных органов и разработать проекты соответствующих нормативных актов.

Настоящий этап реформирования государственного аппарата обусловлен, в первую очередь, необходимостью дальнейшего стимулирования внедрения цифровых технологий в работу ведомств, исключение накопившегося со времени завершения первого этапа реформы дублирования функций и усиления курса на их централизацию.

Централизация и автоматизация большого количества технических функций ведомств, особенно территориальных подразделений государственных органов проводилась в последние пять дет очень активно и это привело к росту эффективности и результативности все системы государственного управления.

Технологические выгоды от цифровизации государственного управления достаточно очевидны – эффективность и результативность системы государственного управления растет, но стоит задача сделать эффективней саму государственную службу. При этом проблема кадрового голода, наблюдаемая во многих секторах и отраслях экономики, не обходит стороной не только федеральные, но и региональные органы власти. Потребность в молодых кадрах возрастает, но современная молодежь изначально ориентирована в своих ожиданиях на более высокий уровень заработной платы, чем денежное содержание на государственной службе в настоящее время.

Для современной молодежи представления о заработной плате укладываются в простую формулу «не ниже, чем в соответствующем секторе экономики «т.е. конкурентоспособная прежде всего в «экономическом смысле». С другой стороны стоит вопрос сохранения профессиональных и квалифицированных кадров, которые к категории «молодежь» не относятся, но их опыт, навыки и знания являются во многом уникальным и их требуется передать в формате «наставничества» более молодому поколению с целью сохранения преемственности и не допущения снижения эффективности государственной службы в ходе ротации кадров.

При этом необходимость повышения денежного содержания государственных служащих до конкурентного размера в экономике сохраняется. Без оптимизации численности государственных служащих проблема роста их денежного содержания решена быть не может. Зарплаты сокращаемых должностей будут направлены на повышение денежного содержания остающимся, но это не означает, что сокращаемые служащие будут брошены «на произвол судьбы». Сохраняющийся кадровый голод, о котором говорилось выше, позволит перераспределить высвобождающиеся кадры на альтернативные рабочие места в других ведомствах, т. ч. и на региональном и местном уровнях, а также перераспределить их в реальный сектор экономики. Ведомство могут также пойти по пути сокращения не людей, а вакантных должностей и пересмотра должностных обязанностей сохраняемых работников.

Не должно складываться впечатление, что реформа началась внезапно. Как уже было сказано выше, настоящий этап является вторым. Изменения в системе оплаты труда в территориальных органах начались еще в 2023 году. С 1 октября 2023 года зарплаты госслужащих также были проиндексированы на 5%. Однако несмотря на принятые меры, среднемесячный расчетный уровень оплаты труда гражданских служащих территориальных органов в настоящий момент составляет 60,3 тыс. рублей в среднем (в 2021-2022 гг. было 48,9 тыс. рублей, с 1 января 2025 г. станет 63 тыс. рублей). Это на 45% ниже уровня оплаты труда гражданских служащих центральных аппаратов (140,7 тыс. рублей в федеральных службах и агентствах).

При этом денежное содержание молодых специалистов не превышает 22 тыс. рублей (38 тыс. рублей с премией), что влечет высокую текучесть кадров (до 26% среди молодежи, в том числе до 62% в первый год прохождения службы). Вместе с тем правительство заинтересовано в привлечении молодых специалистов на государственную службу. Это способствует обеспечению устойчивого развития кадрового потенциала. В 3 раза были увлечены размеры должностных окладов, в 6 раз размеры окладов за классный чин с одновременным понижением в 3 раза размеров ежемесячного денежного поощрения. Планирующееся сокращение штата, по планам правительства, позволит поднять уровень денежного содержания сотрудников территориальных органов федеральных ведомств.

Автор: заведующая кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук, доцент Ольга Панина.

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