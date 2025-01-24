В Приднестровье заканчивается уголь

Запасов угля на Молдавской ГРЭС для выработки энергии для покрытия местных потребностей осталось до 16–17 февраля, больше угля нет. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский.

По его словам, угля «больше угля нет и не будет». Приднестровье, утверждает президент, останется вовсе без электроэнергии.

Также Красносельский сообщил, что газа в трубопроводах Приднестровья осталось на пару дней. Если он закончится, восстановление теплоэнергетики займет два-три месяца.

В пятницу тысячи людей вышли на митинги в городах Приднестровья, требуя от властей Молдавии пропустить гуманитарный газ из России в республику.

Протестующие держат плакаты «Молдова, пропусти газ» и другие, сообщает издание «Новости Приднестровья».

Ранее МИД Молдавии обратился в посольство РФ по поводу поставок газа.