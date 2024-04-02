Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, как будут контролировать исполнение закона о «наливайках»

Депутат Колунов: за торговлей алкоголем в жилых домах будут пристально следить

close
100%
Shutterstock

Депутат Государственной думы Сергей Колунов в эфире «Радио 1» прокомментировал вступившие в силу поправки о запрете так называемых «наливаек». Он подчеркнул, что за работой закона будут пристально наблюдать.

«Конечно, мы будем контролировать работу регионов в этом направлении, механизмы для этого есть», — сказал Колунов.

Он добавил, что если предприниматели смогут найти те или иные лазейки, при помощи которых «наливайки» смогут продолжить работу, в законодательство будут внесены необходимые поправки.

С 1 апреля региональные власти смогут запрещать продажу спиртного в «наливайках» — магазинах, которые ночью превращаются в кафе, расположенных в многоквартирных жилых домах и рядом с ними.

Запрет касается в первую очередь тех магазинов, которые зарегистрированы в ЕГРЮЛ как точки общепита. Согласно действующему законодательству, для этого предпринимателям нужно организовать восемь посадочных мест и продавать горячее питание.

Кроме того, власти смогут ограничивать время продажи алкоголя (в том числе пива и сидра) в барах, расположенных в жилых домах. Однако данные нововведения не коснутся ресторанов. Об этих и других изменениях, вступивших в силу 1 апреля, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России стартовал режим блокировки продаж просроченных и нелегальных товаров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами