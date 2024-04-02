В Госдуме рассказали, как будут контролировать исполнение закона о «наливайках»

Депутат Государственной думы Сергей Колунов в эфире «Радио 1» прокомментировал вступившие в силу поправки о запрете так называемых «наливаек». Он подчеркнул, что за работой закона будут пристально наблюдать.

«Конечно, мы будем контролировать работу регионов в этом направлении, механизмы для этого есть», — сказал Колунов.

Он добавил, что если предприниматели смогут найти те или иные лазейки, при помощи которых «наливайки» смогут продолжить работу, в законодательство будут внесены необходимые поправки.

С 1 апреля региональные власти смогут запрещать продажу спиртного в «наливайках» — магазинах, которые ночью превращаются в кафе, расположенных в многоквартирных жилых домах и рядом с ними.

Запрет касается в первую очередь тех магазинов, которые зарегистрированы в ЕГРЮЛ как точки общепита. Согласно действующему законодательству, для этого предпринимателям нужно организовать восемь посадочных мест и продавать горячее питание.

Кроме того, власти смогут ограничивать время продажи алкоголя (в том числе пива и сидра) в барах, расположенных в жилых домах. Однако данные нововведения не коснутся ресторанов. Об этих и других изменениях, вступивших в силу 1 апреля, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России стартовал режим блокировки продаж просроченных и нелегальных товаров.