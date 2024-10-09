В России предложили закрывать магазины при незаконной продаже алкоголя

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о необходимости приостанавливать деятельность торговой точки в случае даже однократной незаконной продажи алкогольной продукции без лицензии. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению депутата, предприниматели должны понимать строгость закона, неотвратимость наказания и ощущать реальные последствия от нарушения. Он напомнил, что, по статистике, в 40% случаях потребления нелегального алкоголя люди наносят себе непоправимый урон здоровью.

В середине сентября стало известно о планах Госдумы ввести лицензии на розничную продажу алкоголя для каждой торговой точки. Комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять соответствующий законопроект в первом чтении.

Согласно документу, стоимость лицензии составит 20 тысяч рублей в год. По оценкам авторов, эта мера увеличит поступления в региональные бюджеты на 1 млрд рублей в год, до 4,8 млрд рублей.

В конце сентября «РБК Вино» со ссылкой на результаты исследования NielsenIQ писало, что ром по итогам января — июля стал самой быстрорастущей категорией алкоголя в России.

Ранее в Госдуме рассказали, как будут контролировать исполнение закона о «наливайках».