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Авиаперевозка грузов из Китая в Россию подешевела

Asia Import Group: стоимость авиаперевозки грузов из КНР в РФ снизилась вдвое
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Depositphotos

Тарифы на авиаперевозку грузов из Китая в Россию снизились в два раза в январе относительно аналогичного месяца годом ранее, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные компании Asia Import Group.

В организации объяснили снижение цен сезонностью — в начале года всегда наблюдается такая динамика. В преддверии новогодних праздников тарифы обычно резко повышаются на фоне растущего спроса, а ближе к середине января падают, уточнили в компании. В декабре цена на перевозку росла до 25%.

Как рассказали в фирме, спрос на китайскую продукцию среди россиян остается стабильным. Чаще всего клиенты просят перевезти на самолетах срочные грузы.

В первой половине января агентство РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР писало, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам прошедшего года вырос до рекордных $244,81 млрд, что на 1,9% больше относительно показателей года до этого.

Ранее стало известно, что Китай значительно нарастил объем закупок российских отходов.

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