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В РФ могут запретить импорт плодов и фруктов

Вице-премьер Мантуров предложил запретить импорт плодов и фруктов в РФ
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Shutterstock

Вице-премьер Денис Мантуров предложил запретить или ограничить импорт плодов и фруктов в РФ. Об этом сообщает «Известия».

Целью такой меры названа поддержка российских фермеров и обеспечение самообеспеченности РФ фруктами и овощами на уровне, предусмотренном Доктриной продовольственной безопасности — 60%. Сейчас страна обеспечивает себя фруктами и овощами только на 47%.

«Введение защитных мер, таких как квоты на импорт и повышенные пошлины, может помочь защитить внутренний рынок. Россия производит значительное количество яблок и груш, но ввезенных плодов все равно больше», — пояснил зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

До этого Россия втрое снизила поставки фруктов и орехов в ЕС в 2024 году. При этом у европейцев наблюдался высокий спрос на орехи и обработанные фрукты, среди российских овощей на рынках в ЕС в лидерах оказались бобовые. Также популярностью пользовались в 2024 году российская спаржа, баклажаны и сельдерей.

Ранее экономистка рассказала, что в 2025 году цены на овощи, фрукты и масло уменьшатся.

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