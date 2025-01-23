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Трамп заявил о готовности США поставлять энергоресурсы ЕС

Трамп: США готовы гарантировать масштабные поставки энергоресурсов Евросоюзу
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David Dee Delgado/Reuters

Соединенные Штаты Америки готовы гарантировать масштабные поставки энергоресурсов Евросоюзу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в дистанционном обращении к форуму «Давос», передает РИА Новости.

«Да, я бы сделал это. Я бы гарантировал, что вы получите их. Если мы заключим сделку — а мы исполняем сделки — вы получите [поставки]. Потому что у многих с этим проблемы — они заключают сделку, а потом не могут ее выполнить из-за различных проблем, включая переработки», — сказал глава Белого дома.

31 декабря истек срок контракта на транзит российского газа через Украину. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Впоследствии цена на сырье в Европе взлетела до максимума с октября 2023 года. В МИД России заявили, что это решение негативно скажется на жизни европейцев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

19 января вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского остановить транзит газа из России нанесет Европе ущерб в размере €70 млрд. По его словам, Братислава «крайне негативно» воспринимает действия Киева.

Ранее глава Евродипломатии призвала снизить потолок цен на российскую нефть.

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