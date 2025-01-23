Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЦБ рассказали о схеме вывода мошенниками украденных у россиян денег

ЦБ: мошенники для вывода денег используют разветвленную сеть дропперов
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Центробанк России в своем Telegram-канале прокомментировал принцип вывода мошенниками украденных у россиян денег через сеть дропперов.

«Мошенники для вывода и обналичивания похищенных денег используют разветвленную сеть дропперов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о сообщниках преступников — через их карты или онлайн-банкинг мгновенно выводятся средства, чтобы в конечном счете мошенники могли снять эти деньги в банкомате. Также подчеркивается, что зачастую сумма дробится. Кроме того, деньги проходят через цепочку из нескольких дропов, что затрудняет поиск денег.

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ранее заявил, что российский Центробанк должен обязать кредитные организации компенсировать потери россиян от мошенников. В первой половине января агентство ТАСС со ссылкой на данные МВД написало, что россияне потеряли более 168 млрд рублей из-за дистанционных мошенничеств за 11 месяцев 2024 года.

Ранее стало известно, как мошенники воруют биометрические данные россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами