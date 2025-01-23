В ЦБ рассказали о схеме вывода мошенниками украденных у россиян денег

Центробанк России в своем Telegram-канале прокомментировал принцип вывода мошенниками украденных у россиян денег через сеть дропперов.

«Мошенники для вывода и обналичивания похищенных денег используют разветвленную сеть дропперов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о сообщниках преступников — через их карты или онлайн-банкинг мгновенно выводятся средства, чтобы в конечном счете мошенники могли снять эти деньги в банкомате. Также подчеркивается, что зачастую сумма дробится. Кроме того, деньги проходят через цепочку из нескольких дропов, что затрудняет поиск денег.

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ранее заявил, что российский Центробанк должен обязать кредитные организации компенсировать потери россиян от мошенников. В первой половине января агентство ТАСС со ссылкой на данные МВД написало, что россияне потеряли более 168 млрд рублей из-за дистанционных мошенничеств за 11 месяцев 2024 года.

Ранее стало известно, как мошенники воруют биометрические данные россиян.