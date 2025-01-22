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Банки хотят обязать выплачивать компенсацию потерь граждан от мошенников

Миронов: ЦБ необходимо обязать банки компенсировать потери россиян от мошенников
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Алексей Майшев/РИА Новости

Российский Центробанк должен обязать кредитные организации компенсировать потери россиян от мошенников, обращение с таким призывом председателю регулятора Эльвире Набиуллиной направил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, пишет газета «Известия».

Как уточняет газета, с 25 июля 2024 года действует норма, согласно которой банк отправителя средств должен вернуть украденные деньги в течение 30 дней после запроса от клиента. Положение действует в случае, если кредитная организация допустила перевод денег на мошеннический счет или не уведомила клиента о совершении перевода без его одобрения или его банковская карта была утеряна.

Несмотря на эту обязанность банков, мошенникам все равно удалось похитить у россиян 4,3 млрд рублей, что на 8% больше, чем в 2023 году. Как считает Миронов, это говорит о необходимости введения дополнительных мер защиты и поддержки жертв злоумышленников.

В первой половине января агентство ТАСС со ссылкой на данные МВД написало, что россияне потеряли более 168 млрд рублей из-за дистанционных мошенничеств за 11 месяцев 2024 года.

Ранее стало известно, как мошенники воруют биометрические данные россиян.

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