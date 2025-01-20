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Стало известно, как мошенники воруют биометрические данные россиян

Аналитик Шабалин: мошенники стали подделывать голос и внешность жертвы
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Телефонные мошенники стали пытаться выманить биометрические данные своих жертв, чтобы усилить вероятность получения секретных данных, рассказал аналитик по информационной безопасности NGR Softlab Андрей Шабалин в беседе с порталом Финансам Mail.

По словам Шабалина, если раньше россияне могли столкнуться с получением «сообщения от руководителя» в мессенджерах с просьбой предоставить какую-либо конфиденциальную информацию о коллегах, то теперь сообщения отсылают от лица самой жертвы.

Как поясняет эксперт, мошенники могут заполучить образец голоса человека, например, «ошибочно» позвонив жертве от лица курьера, и затем обработать этот голос для использования в своих целях.

После этого от лица жертвы мошенники могут обзванивать ее контакты, запрашивая конфиденциальную информацию или доступ к финансовым ресурсам. Иногда для большей убедительности своих запросов снабжают сообщения фотографиями поддельных документов от ФСБ, Роструда и других государственных органов, добавил Шабалин.

В понедельник член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, что в России растет популярность Telegram, из-за чего он становится привлекательнее для мошенников.

Ранее россиянам рассказали о самых популярных уловках телефонных мошенников за 2024 год.

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