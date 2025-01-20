Стало известно, как мошенники воруют биометрические данные россиян

Телефонные мошенники стали пытаться выманить биометрические данные своих жертв, чтобы усилить вероятность получения секретных данных, рассказал аналитик по информационной безопасности NGR Softlab Андрей Шабалин в беседе с порталом Финансам Mail.

По словам Шабалина, если раньше россияне могли столкнуться с получением «сообщения от руководителя» в мессенджерах с просьбой предоставить какую-либо конфиденциальную информацию о коллегах, то теперь сообщения отсылают от лица самой жертвы.

Как поясняет эксперт, мошенники могут заполучить образец голоса человека, например, «ошибочно» позвонив жертве от лица курьера, и затем обработать этот голос для использования в своих целях.

После этого от лица жертвы мошенники могут обзванивать ее контакты, запрашивая конфиденциальную информацию или доступ к финансовым ресурсам. Иногда для большей убедительности своих запросов снабжают сообщения фотографиями поддельных документов от ФСБ, Роструда и других государственных органов, добавил Шабалин.

В понедельник член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, что в России растет популярность Telegram, из-за чего он становится привлекательнее для мошенников.

Ранее россиянам рассказали о самых популярных уловках телефонных мошенников за 2024 год.