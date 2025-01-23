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В Приднестровье раскритиковали украинский уголь

Красносельский: украинский уголь не годится для электростанции в Приднестровье
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Артем Кулекин/РИА Новости

Украинский уголь, который предложили купить Приднестровью, не пригоден для использования на Молдавской ГРЭС. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский, передает ТАСС.

«Тот уголь, который предлагался Приднестровью — газовый уголь, он не годен для ГРЭС. Это все прекрасно знают. Все разговоры об этом угле — просто введение людей в заблуждение. Если вы не верите мне, спросите у специалистов», — сказал глава Приднестровья.

Красносельский добавил, что данную информацию могут подтвердить украинские специалисты, которые используют подобное сырье. В связи с этим президент Приднестровья призвал «не вводить в заблуждение людей».

С 1 января Россия прекратила транзит газа через территорию Украины. После этого Молдавская ГРЭС в Приднестровье перешла на уголь и перестала поставлять энергию в Молдавию. Теперь страна будет закупать ресурс у Румынии и Украины. В ПМР на фоне этого отключили отопление, которое обеспечивали за счет газа.

Ранее эксперт назвал способы возобновления поставок российского газа в Приднестровье.

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