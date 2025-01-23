В Приднестровье раскритиковали украинский уголь

Украинский уголь, который предложили купить Приднестровью, не пригоден для использования на Молдавской ГРЭС. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский, передает ТАСС.

«Тот уголь, который предлагался Приднестровью — газовый уголь, он не годен для ГРЭС. Это все прекрасно знают. Все разговоры об этом угле — просто введение людей в заблуждение. Если вы не верите мне, спросите у специалистов», — сказал глава Приднестровья.

Красносельский добавил, что данную информацию могут подтвердить украинские специалисты, которые используют подобное сырье. В связи с этим президент Приднестровья призвал «не вводить в заблуждение людей».

С 1 января Россия прекратила транзит газа через территорию Украины. После этого Молдавская ГРЭС в Приднестровье перешла на уголь и перестала поставлять энергию в Молдавию. Теперь страна будет закупать ресурс у Румынии и Украины. В ПМР на фоне этого отключили отопление, которое обеспечивали за счет газа.

Ранее эксперт назвал способы возобновления поставок российского газа в Приднестровье.