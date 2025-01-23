Международные резервы РФ за неделю показали серьезный рост

По состоянию на 17 января 2025 года международные резервы России составили $609,7 миллиарда, увеличившись на $2 миллиарда за неделю. Такие данные представлены в материалах Банка России.

«На конец дня 17 января 2025 года международные резервы достигли $609,7 миллиарда , что на $2 миллиарда больше по сравнению с предыдущей неделей, или рост на 0,3%, что в основном связано с положительной переоценкой», — говорится в сообщении регулятора.

По информации на 10 января, объем резервов составлял $607,7 миллиарда.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Центрального банка России и правительства страны. Они включают средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервную позицию в Международном валютном фонде и монетарное золото. После начала специальной военной операции России на Украине западные страны ввели санкции против ЦБ, которые включают заморозку золотовалютных резервов, а также запреты на операции по управлению резервами и активами Центрального банка, а также взаимодействие с любыми организациями и физическими лицами, действующими от его имени или по его поручению.

До этого в ЦБ рассказали, что ускорение годовой инфляции выше прогноза Банка России обусловлено недооценкой динамики спроса в экономике и ослаблением рубля после введения американских санкций США на российские банки в ноябре.

Ранее доля доллара в мировых резервах обновила минимум за 30 лет.