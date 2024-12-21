Бывшие владельцы «Макфы» предлагают многомиллиардную сделку с правосудием

Бывшие владельцы «Макфы» предложили Генеральной прокуратуре заключить мировое соглашение с выплатой суммы иска почти в 20 млрд рублей. Об этом сообщил в Telegram-канале адвокат Игорь Трунов.

«Прокуратура рассмотрит возможность заключить мировые соглашения с Оксаной Юревич и Михаилом Подоляко, в связи с привлечением которого общая сумма иска выросла до 19,7 млрд рублей. Это значит, что у ответчиков не будут забирать ничего сверх того, что арестовано на счетах», — пишет Трунов.

Центральный суд Челябинска постановил, что 22 января 2025 года станет днем очередного заседания по иску об изъятии у бывших владельцев компании «Макфа» дивидендов, распределенной прибыли и займов, которые были получены ими с 2002 по 2024 год

До этого отец бывшего губернатора Челябинской области и основателя компании «Макфа» Михаила Юревича Валерий Юревич обратился в Следственный комитет России после решения суда о передаче государству активов его семьи.

По версии Генпрокуратуры, Михаил Юревич и бывший депутат Государственной думы Вадим Белоусов занимались бизнесом, одновременно работая в органах государственной власти, поэтому их компании имели коррупционное происхождение.

Ранее суд обратил в доход РФ активы украинской кондитерской фирмы «Конти».