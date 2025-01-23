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Работающие с российской нефтью китайские НПЗ приготовились закрыться

Bloomberg: приобретавшие российскую нефть НПЗ в Китае начали думать о закрытии
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Shutterstock

Небольшие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае, так называемые «самовары», которые зависели от дешевых ресурсов из России, ранее не боявшиеся санкций при их покупке, теперь начали сокращать объемы производства, а некоторые даже готовятся к закрытию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные неназванных участников рынка.

Поводом для смены позиции стали последние санкции США в отношении российской нефти, которые существенно повлияли на ее поставки на мировой рынок, уточняет агентство.

Мелкие китайские заводы могут выдерживать конкуренцию с лидерами рынка только за счет скидок на нефть, то есть дешевой российской нефти. По данным собеседников издания, такие предприятия уже сократили переработку на 20%, и в феврале ситуация, скорее всего, ухудшится.

Как отмечает агентство, сырье из ОАЭ и Омана, которым можно было бы заменить российское, продается по гораздо большей цене. Ситуацию усугубили взлетевшие ставки фрахта на танкеры.

11 января минфин США заявил о новом масштабном пакете санкций в отношении нефтегазового сектора российской экономики. Согласно заявлению ведомства, новый пакет рестрикций впервые включил в себя блокирующие санкции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Так, под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия.

За день до этого США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью».

Ранее китайским нефтеперерабатывающим заводам предрекли разорение.

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