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Китайским нефтеперерабатывающим заводам предрекли разорение

Reuters: 10% нефтеперерабатывающих заводов Китая закроются через 10 лет
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Global Look Press

10% от всех нефтеперерабатывающих заводов Китая обанкротятся в течение 10 лет, пишет агентство Reuters.

Причиной снижения объема мощностей по переработке нефти в агентстве назвали более быстрое, чем ожидалось ранее, достижение пика спроса на топливо в стране, а также ужесточение санкций со стороны США и закрытие доступа к дешевой нефти из Ирана и России.

Обанкротятся, как уточняет издание, в первую очередь старые и неэффективные независимые нефтеперерабатывающие заводы, которые остаются на рынке с помощью получения «серой» нефти и не боятся внешнеполитического давления. Уточняется, что у китайских властей давно есть возможность закрыть эти предприятия, но в таком случае работы лишатся десятки тысяч человек.

На этой неделе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов написала, что экспортные цены на российский уголь, в том числе энергетический, снизились до минимума — $60—78 — за тонну в зависимости от порта отправки. Еще в начале января энергетический уголь отправляли на продажу в другие страны по цене в $135. На этом фоне, подчеркивает собеседник газеты в одной из крупных угольных компаний, существует угроза банкротств небольших игроков.

Ранее Маск заявил, что США могут обанкротиться из-за госдолга.

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