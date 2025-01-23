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Главный нефтяной конкурент России хочет нарастить торговлю с США

SPA: Саудовская Аравия планирует нарастить торговлю с США до $600 млрд за 4 года
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Shutterstock/Aritra Deb

Премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бин Абдулазиз Аль Сауд заявил о панах королевства нарастить объемы двусторонней торговли с США до $600 млрд, пишет Саудовское агентство печати (SPA) со ссылкой на телефонный разговор наследного принца с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Отмечается, что власти ближневосточного государства, являющегося главным нефтяным конкурентом России, намерены достигнуть такого результата в ближайшие четыре года. При этом власти королевства не исключили еще более значительного прироста.

В первой половине января агентство РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР написало, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам прошедшего года вырос до рекордных $244,81 млрд, что на 1,9% больше относительно показателей года до этого.

При этом объем товарооборота КНР и CША по итогам 2024 года увеличился на 3,7% в сравнении с годом до этого, до $688,28 млрд. Китай продал США в 2024 году товаров на $524 млрд, что на 4,9% больше, чем годом ранее.

Ранее Путин оценил объем торговли России и Китая.

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