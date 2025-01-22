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Назван средний размер вклада россиян за 2024 год

Финуслуги: средний размер вклада россиян за 2024 год вырос на 22%
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Pixabay

Средний размер депозита россиян в 2024 году вырос на 21,65% с 411 тысяч рублей в январе до 500 тысяч рублей к декабрю, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Финуслуги».

Средний чек одного вклада за 12 месяцев 2024 года, по данным маркетплейса, составил 463 тысячи рублей, увеличившись на 13,5% относительно 2024 года.

Разница между вкладом и депозитом состоит в том, что на вклад принимаются только деньги, на депозит — еще и ценные бумаги, драгоценные металлы.

Уточняется, что больше всего в размере по итогам 2024 года повысились вклады сроком на один месяц — повышение сучилось вдвое, с 229 тысяч рублей в январе до 518 тысяч рублей к концу года.

В первой половине января кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин сообщил, что доходность банковских вкладов россиян в пересчете на курс доллара упала вдвое.

На этой неделе руководитель продукта Вклады финансового маркетплейса «Сравни» Илья Васильков спрогнозировал, что средние ставки по вкладам снизятся до 18-19% к концу 2025 года.

Ранее Банк России высказался о заморозке вкладов россиян.

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