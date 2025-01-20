Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финансист объяснила, что съедает доходность банковских вкладов

Финансист Ермилова: обесценивание рубля съедает доходность выгодных вкладов
close
Shutterstock

Доходность самых выгодных вкладов съедается обесцениванием рубля. Об этом заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, финансовый советник Мария Ермилова в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт обратила внимание на то, что банковские депозиты справляются с задачей сохранить сбережения граждан. Так, при ключевой ставке в 21% «вполне реально найти трех-шестимесячный депозит под 23-25%», отметила Ермилова.

«Это вполне компенсирует то обесценивание денег, которое происходит в связи с изменением курса валюты», — подчеркнула она.

По прогнозам финансиста, доходность вкладов будет зависеть от инфляции, поскольку банки начали снижать ставки по вкладам на фоне сохранения ключевой ставки.

В случае, если ключевую ставку начнут снижать и рубль укрепится, то вклады, открытые под высокую ставку, станут приносить реальный доход, добавила Ермилова.

13 января Центральный банк России заявил, что не станет замораживать вклады россиян для борьбы с инфляцией, используя такой прием как альтернативу повышения ключевой ставки. В регуляторе отметили, что россиянам выгодно зарабатывать на процентах по высоким ставкам по вкладам, а брать кредиты — не выгодно. Там пояснили, что при размещении свободных денег на депозитах спрос на товары и услуги снижается, а инфляция замедляется. При этом в случае заморозки вкладчики «надолго потеряют доверие к банкам».

Ранее россиянам рассказали, как посчитать налог по вкладам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами