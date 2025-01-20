Финансист объяснила, что съедает доходность банковских вкладов

Доходность самых выгодных вкладов съедается обесцениванием рубля. Об этом заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, финансовый советник Мария Ермилова в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт обратила внимание на то, что банковские депозиты справляются с задачей сохранить сбережения граждан. Так, при ключевой ставке в 21% «вполне реально найти трех-шестимесячный депозит под 23-25%», отметила Ермилова.

«Это вполне компенсирует то обесценивание денег, которое происходит в связи с изменением курса валюты», — подчеркнула она.

По прогнозам финансиста, доходность вкладов будет зависеть от инфляции, поскольку банки начали снижать ставки по вкладам на фоне сохранения ключевой ставки.

В случае, если ключевую ставку начнут снижать и рубль укрепится, то вклады, открытые под высокую ставку, станут приносить реальный доход, добавила Ермилова.

13 января Центральный банк России заявил, что не станет замораживать вклады россиян для борьбы с инфляцией, используя такой прием как альтернативу повышения ключевой ставки. В регуляторе отметили, что россиянам выгодно зарабатывать на процентах по высоким ставкам по вкладам, а брать кредиты — не выгодно. Там пояснили, что при размещении свободных денег на депозитах спрос на товары и услуги снижается, а инфляция замедляется. При этом в случае заморозки вкладчики «надолго потеряют доверие к банкам».

Ранее россиянам рассказали, как посчитать налог по вкладам.