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Для покрытия энергодефицита в юго-восточной части Сибири требуются новые мощности

ТАСС: на юго-востоке Сибири нужны новые энергомощности в 1,4 тыс. МВт
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Денис Гуков/РИА Новости

Для покрытия дефицита энергии в юго-восточной части Сибири необходимо построить новые объекты генерации мощностью не менее 1,4 тыс. мегаватт. Об этом ТАСС заявил директор филиала системного оператора «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» («ОДУ Сибири») Алексей Хлебов.

Юго-восток Сибири, к которому относятся юг Иркутской области, Забайкалья и Бурятии, является территорией технологически необходимой генерации. К 2030 году объем энергодефицита там прогнозируется в размере 2 885 МВт.

В связи с этим, отметил Хлебов, для покрытия всего объема прогнозируемого дефицита в этом регионе необходимо осуществить строительство новых генераций на юге Забайкальского края и Бурятия объемом не менее 1 462 МВт.

Так, в Забайкальском крае запланировано сооружение двух блоков по 230 МВт каждый на Харанорской ГРЭС, в Бурятии — двух блоков Улан-Удэнской ТЭЦ-2, в Иркутской области — трех блоков мощностью по 230 МВт каждый на Иркутской ТЭЦ-11.

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